Emergenza Coronavirus. Trump: "Basta partite di 14 anni fa. Gli USA si riprendano gli sport"

Dalla Casa Bianca, durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus, il presidente USA Donald Trump ha lanciato un messaggio di apertura verso la ripresa delle attività sportive professionistiche: “Dobbiamo riprenderci i nostri sport. Sono stanco di guardare in tv le vecchie partite di baseball di 14 anni fa. In realtà ho avuto troppo poco tempo per guardarle, ma è uno degli sport che mi manca. In questo periodo sto sentendo i leader delle varie discipline per capire come ripartire”, il pensiero del presidente statunitense riportato da repubblica.it. Nelle prossime ore lo stesso Trump discuterà delle eventuali ripartenze con i vertici delle varie leghe, a cominciare da Adam Silver, commissioner NBA.