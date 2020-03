Emergenza Coronavirus. Trump chiude gli USA: sospesi tutti i voli dall'Europa

Anche gli Usa prendono le prime misure per arginare la pandemia. Sospensione per 30 giorni di tutti i viaggi dall'Europa in Usa: è la misura "dura ma necessaria" annunciata dal presidente Trump in un breve discorso alla nazione dallo studio ovale della Casa Bianca sull'emergenza coronavirus. Il bando non include il Regno Unito.“