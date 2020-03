Emergenza Coronavirus, Trump urla su Twitter: "Limitate i contatti"

Immaginate Sergio Mattarella o Giuseppe Conte che a metà mattinata urli su Twitter: “LIMITATE I CONTATTI!”. Non ci riuscite? Vi capiamo. Dato che il Presidente degli Stati Uniti è Donald Trump, a Washington, New York o Los Angeles sono un po’ più abituati di noi. Anche perché è esattamente quello che Trump ha fatto poco fa, quando sulla East Cost erano circa le 10,30 di mattina: “SOCIAL DISTANCING!” (la traduzione è ovviamente libera, il senso è abbastanza chiaro). Questo il tweet, scritto tutto in maiuscolo (l’equivalente grafico di un urlo). A cosa si riferisce? Alla distanza da tenere, appunto, per evitare il contagio da Coronavirus COVID-19. Che, per la cronaca, Trump non ha rispettato in maniera molto attenta fino a ieri, quando, al termine della conferenza stampa in cui ha dichiarato lo stato di emergenza, ha stretto la mano praticamente a qualsiasi persona gli fosse attorno. Poco prima di invitare i suoi cittadini a osservare una buona regola che lui non rispetta, il presidente USA ha inoltre ricordato, con lo stesso tono, come il rialzo della Borsa di ieri sia stato il più alto nella storia del mercato azionistico.

SOCIAL DISTANCING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2020