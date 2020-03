Emergenza Coronavirus, Trump: "Non vogliamo finire come l'Italia"

"Non vogliamo finire come l'Italia". Parole e musica (insomma) di Donald Trump. Il presidente USA, nell'ormai consueto briefing con la task force anti Coronavirus, ha fatto il punto della situazione: "Vogliamo liberarci del virus con meno morti possibile. Vinceremo, e più velocemente di quanto pensate". Trump, riporta Rai News, ha invitato gli americani a rimanere a casa per 15 giorni per limitare la diffusione del Coronavirus. Positiva la reazione degli indici borsistici degli Stati Uniti.