Emergenza Coronavirus, Trump rivede le linee guida: gli Stati possono allentare la presa

Nuove linee guida per gli americani in materia di Coronavirus. In una lettera inviata ai Governatori dei 50 Stati USA, Donald Trump ha infatti indicato l'intenzione di rivedere le indicazioni di carattere nazionale, inviduando zone ad alto, medio e basso rischio, con la conseguente possibilità di allentare la presa su determinate restrizioni e sull'allerta. Una scelta che, va detto, non trova d'accordo la comunità scientifica d'oltreoceano.

In new letter to governors, Trump says his administration is revising social distancing guidelines and working to classify counties as high-risk, medium-risk, or low-risk. pic.twitter.com/xLle7XbHJA

— Peter Alexander (@PeterAlexander) March 26, 2020