Emergenza Coronavirus. Turchia, il calcio riparte. Gli altri sport annunciano lo stop definitivo

Anche in Turchia i vari sport stanno prendendo strade diverse. Se la ripresa del campionato di calcio dopo l'emergenza Coronavirus è fissata per il 12 giugno, gli altri sport professionistici – basket, pallavolo e pallamano – hanno deciso di non andare avanti e chiudere la stagione anticipatamente. Nelle ultime ore infatti le varie federazioni hanno annunciato che i campionati non riprenderanno da dove sono stati interrotti, e non verranno assegnati titoli. Bloccate anche le retrocessioni nelle serie minori.