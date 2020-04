Emergenza Coronavirus. Tutto lo sport si unisce per provare a ripartire in sicurezza

Lo sport si unisce per discutere di come tornare in campo in sicurezza durante la pandemia relativa al Coronavirus. Secondo quanto riportato dal Daily Mail calcio, cricket, rugby, NBA e NFL saranno coinvolti in colloqui per stabilire se sarà possibile tornare alla sicurezza per riprendere a giocare. Circa 50 sindacati di giocatori di tutti gli sport saranno in contatto con l'OMS e il CIO e verranno affiancati da esperti sanitari indipendenti, compresi epidemiologi, cercando chiari consigli per garantire che gli sportivi siano al sicuro quando dovranno tornare in azione.