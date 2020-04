Emergenza Coronavirus. UE, Von der Leyen: "SURE aiuto per salvare il lavoro di molti italiani"

Anche il presidente della Commissione Europea Ursola von der Leyen ha annunciato sui propri profili social di aver parlato con il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte a riguado del SURE, la cassa integrazione europea: “Ho parlato con il Presidente Giuseppe Conte dell'iniziativa della Commissione Europea in sostegno della cassa integrazione, SURE. - si legge nel tweet scritto in italiano - Un aiuto per salvare il lavoro di molti italiani dalla crisi del coronavirus. È per il futuro dell’Europa. L’ Unione europea è al vostro fianco”.