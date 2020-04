Emergenza Coronavirus. UK, Raab duro con la Cina: "Ci sono domande difficili da porre"

vedi letture

Il segretario agli Esteri britannico, Dominic Raab, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha avuto parole piuttosto dure nei confronti della Cina, affermando anche che i rapporti futuri non potranno essere più quelli di un tempo. Successivamente Raab ha insistito che il paese asiatico dovrà rispondere alle domande su come sia iniziata la pandemia di coronavirus e sulle possibilità di prevenirla: "Deve assolutamente esserci una revisione molto approfondita”, ha detto Raab. “Non c’è dubbio: non possiamo intrattenere relazioni come al solito dopo questa crisi e dovremo fare dure domande su come è successo tutto questo e su come sarebbe potuto essere prevenuto".