Emergenza Coronavirus. Ungheria, Orban ottiene "pieni poteri" a tempo indeterminato

Nei giorni scorsi il capo del governo ungherese Viktor Orban aveva chiesto pieni poteri a tempo indeterminato (ovvero oltre i 90 giorni previsti per la gestione dell'epidemia) per poter gestire lo stato d'emergenza nazionale dovuto alla pandemia Coronavirus in modo da poter governare questa difficile situazione. Nella giornata di oggi, come riferisce Rai News 24 il Parlamento ha accolto questa richiesta concedendo al premier Orban pieni poteri nella gestione dell'emergenza che ora potrà - nei termini di legge - chiudere il Parlamento stesso, cambiare o sospendere leggi esistenti e bloccare le elezioni. A Orban spetterà inoltre determinare quando finirà lo stato d'emergenza. Inoltre sono state rese più dure le pene per chi diramerà notizie false, che ora rischierà da 1 a 5 anni di carcere. ì