Emergenza Coronavirus, Ungheria sospende arrivi dall'Italia. Rinviate finali di Fed Cup

Stato di emergenza anche in Ungheria a causa del Coronavirus. Le autorità ungheresi hanno annunciato il divieto di ingresso per i cittadini non ungheresi provenienti da Italia, Cina e Corea del Sud e hanno proibito gli assembramenti per gli eventi indoor con più di 100 persone. Di conseguenza, rinviate le finali di Fed Cup che erano previste a Budapest tra il 14 e il 19 aprile.

It is with regret that we announce the Fed Cup by BNP Paribas Finals & Play-Offs 2020 have been postponed due to COVID-19 health concerns.

