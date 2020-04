Emergenza Coronavirus. Us Acli Roma, ecco il primo campionato virtuale amatoriale

'I primi a proporre questo a livello Nazionale'

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Us Acli Roma lancia il primo campionato virtuale di calcio amatoriale, in attesa di tornare a giocare dal vivo. "La proposta di questo campionato originale e virtuale - spiega Luca Serangeli, presidente US ACLI Roma - è partita dalla ASD Montesacro 2008 nostra società affiliata e la Commissione Tecnica Settore Calcio US Acli Roma ha deciso di proporre a tutte le società iscritte alla stagione 2019/2020". "Logicamente - aggiunge Serangeli - il campionato virtuale, non sostituisce l'attuale campionato sospeso.Questa iniziativa è soprattutto, per ovviare a questo allo stop forzato per la nota emergenza sanitaria che colpisce il nostro Paese. Un modo diverso per farci tornare al sorriso e alla spensieratezza. Possiamo dire che siamo i primi a proporre ciò a livello Nazionale, per quanto riguarda il calcio amatoriale". (ANSA).