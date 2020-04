Emergenza Coronavirus. USA, Fox ammette errore Trump sulla cura choc: "Non fatelo"

vedi letture

"Iniettare disinfettante è velenoso, per favore, non fatelo a casa": anche Fox News, l’emittente televisiva americana più vicina a Trump, per voce dei suoi principali anchorman alla fine ha ammesso che l’improbabile cura lanciata dal presidente USA non è stata una grande idea. Ma tra i commentatori e i media conservatori c’è chi difende il tycoon. A partire dal politologo Rush Limbaugh, che nel suo show radiofonico giornaliero ha ripreso le accuse della Casa Bianca che parla di un polverone sollevato ad arte dalle fake news: "Vogliono persuaderci che il presidente ha detto alle persone di bere l’acido muriatico per sturare i lavandini".