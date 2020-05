Emergenza Coronavirus. USA, guarita paziente di 108 anni colpita da Covid-19

vedi letture

Si definisce una sopravvissuta Sylvia Goldsholl, 108 anni, per aver attraversato indenne, un secolo fa, la pandemia che fece oltre 50 milioni di morti ed aver sconfitto ora il Covid-19. La signora, che vive in una casa di riposo a Allendale, nel New Jersey è perfettamente guarita, ha reso noto il governatore dello stato, Phil Murphy in conferenza stampa. "Una vita incredibile, uno spirito incredibile ed un’incredibile dimostrazione di forza", ha scritto il governatore in un tweet con cui ha celebrato la guarigione della paziente. A riportarlo è Corriere.it.