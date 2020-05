Emergenza Coronavirus. USA,i contagiati sono 1,1 milioni. Decessi oltre 63mila unità

vedi letture

Negli Stati Uniti i contagiati dal Coronavirus hanno raggiunto il milione e 100 mila casi a livello generale, con quasi la metà solo fra New York ed il New Jersey. I decessi ad oggi sono 63.972, con oltre 150mila persona attualmente ricoverate in ospedale. In questa situazione, 31 stati della confederazione sono pronti a dare il via alle riaperture graduali delle attività.