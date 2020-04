Emergenza Coronavirus. USA, il Texas è il primo stato a prevedere le riaperture

Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha annunciato in conferenza stampa un nuovo ordine esecutivo che delineerà la riapertura economica dello Stato, tra i primi in Usa a rilassare le misure restrittive per combattere il Covid-19. I parchi pubblici verranno riaperti a partire dal 20 aprile ma ai visitatori verrà richiesto di rispettare il distanziamento sociale, indossare mascherine e radunarsi in gruppi non superiori alle cinque persone. Il 24 aprile, i negozi dovranno essere in grado di riaprire, sempre minimizzando il contatto con i clienti, ha aggiunto il governatore. Le scuole però rimarranno chiuse per il resto dell'anno scolastico.