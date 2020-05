Emergenza Coronavirus. USA, la dottoressa Brix: "Vaccino a gennaio possibile sulla carta"

La coordinatrice della task force della Casa Bianca Debora Brix in un'intervista a Fox News ha parlato delle tempistiche per un possibile vaccino contro il Coronavirus: “Avere un vaccino entro gennaio è possibile, anche se al momento solo sulla carta. Saranno necessari dei preparativi adeguati portando avanti cinque o sei diverse classi di candidati in modo da capire come questi vaccini agiscano in maniera diversa sui vari individui”.