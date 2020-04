Emergenza Coronavirus. USA, la Major League Baseball parte attiva dei test

La lotta contro il coronavirus passa anche per un'analisi dei dati relativi ai contagi il più possibile estesa e rappresentativa del Paese in cui viene condotta. In una nazione così ampia ed eterogenea come gli Stati Uniti, il compito dei ricercatori è tutt'altro che agevole. Ecco perché la Major League Baseball ha deciso di mettere a disposizione giocatori e staff per i test sul virus, in modo da fornire un campione attendibile del contagio su soggetti anche asintomatici negli Usa. La velocità organizzativa che la "macchina Mlb" è in grado di mettere in campo potrebbe rivelarsi di grande aiuto per il tracciamento dei casi.