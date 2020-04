Emergenza Coronavirus. USA, lo Stato della Georgia riapre palestre e centri estetici

vedi letture

Il Governatore della Georgia, Brian Kemp, ha annunciato la riapertura di palestre e centri estetici a partire da venerdì prossimo. Da lunedì 27, invece, riapriranno teatri e ristoranti, mentre per il momento non c'è ancora una data per bar e night club. Nello Stato sudorientale - scrive gazzetta.it - sono morte 733 persone dall'inizio della crisi, i casi accertati sono 18.947, tra i quali 3.550 persone attualmente ospedalizzate. Va precisato - si legge - che in tutto lo Stato vivono poco più di 10 milioni di abitanti, con una densità abitativa di 65,4 persone per chilometro quadrato. In Italia, per fare un paragone, la densità abitativa è di 199,82 per km quadrato.