Emergenza Coronavirus. USA, ora c'è Detroit nell'occhio del ciclone. Superata New York

vedi letture

Detroit, capitale dell'auto americana, ha superato New York per tasso di mortalità da Coronavirus ed ora la città più a rischio collasso dell'intero panorama statunitense. La metropoli del Michigan ha difficoltà di assistenza per tutti i contagiati, visto che gli ospedali sono bel oltre la propria capacità di sopportazione. In uno dei principali ospedali, il Sinai-Grace Hospital, manca persino il personale medico e le attrezzature per gestire la crisi.