Emergenza Coronavirus. USA, proteste in California. Manifestanti senza mascherine

vedi letture

In diverse città della California, negli Stati Uniti, si sono svolte manifestazioni per chiedere l’allentamento delle restrizioni contro la pandemia di Covid-19 e in particolare è stata criticata la decisione del governatore Gavin Newsom di chiudere alcune spiagge. Le proteste hanno avuto lungo in almeno undici città, tra cui la capitale Sacramento, nonché San Francisco, Los Angeles e San Diego. Alcuni manifestanti sventolavano bandiere americane e portavano manifesti pro-trump. La maggior parte dei manifestanti non indossava mascherine né ha rispettato i distanziamenti di sicurezza.