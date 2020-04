Emergenza Coronavirus. USA, ripartenza in 3 fasi. Trump: "Picco superato, riprendiamo a vivere"

Il presidente USA Donald Trump è convinto. Il picco dei contagi è stato superato e gli Stati Uniti devono iniziare la fase di ripartenza. Un percorso che sarà diviso in tre fasi: “Faremo un’apertura in tre fasi per far ripartire l’economia, lasciando libertà ai governatori e agli stati, visto che alcuni sono nei guai e altri no. Abbiamo superato il picco e stiamo ricominciando a vivere, dando nuovo impulso alla nostra economia in modo sicuro, strutturato e responsabile”. Secondo SkyTg24 la ripresa sarà così divisa: