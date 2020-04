Emergenza Coronavirus. USA, Trump: "Presto effettueremo 5 milioni di test al giorno"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha provato a rassicurare il popolo americano circa la circolazione del Coronavirus, annunciando come gli USA stanno lavorando per limitare il contagio: "Presto saremo in grado di effettuare cinque milioni di test al giorno. Stiamo anche lavorando alla realizzazione di test per i passeggeri dei voli negli aeroporti internazionali".