Emergenza Coronavirus. Vecino: "L'Uruguay guardi l'Europa per muoversi prima"

Sogno di vincere con Inter, lavoriamo per questo

(ANSA) - MILANO, 06 APR - ''In Uruguay sono più indietro, hanno la possibilità di vedere cosa sta succedendo qui, in Spagna e in Francia. Il Governo si sta muovendo ma le persone devono capire di dover stare in casa. Mi auguro che tutto questo possa finire presto e tornare alla normalità'': è l'auspicio di Matias Vecino protagonista della videochiamata pubblicata sui social dell'Inter. Il centrocampista ha risposto alle domande dei tifosi spiegando anche quali sono sogni e ambizioni personali: ''Sogno di essere ricordato come parte di un gruppo che ha fatto la storia dell'Inter. Sicuramente voglio riuscire a vincere qualcosa. Stiamo lavorando per quello. Il gol alla Lazio che è valso la Champions? E' stato momento importante. Arrivavo da un problema alla pubalgia. E' stata una serata molto emozionante, con tutto lo stadio contro. Praticamente una finale. Un ricordo che avrò sempre''. (ANSA).