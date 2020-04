Emergenza Coronavirus, Venturi: "Pronto esame sierologico, sapremo chi ha contratto malattia"

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Policlinico San Matteo, di Pavia, ha parlato nella conferenza stampa della Regione Lombardia. "Da più di un mese al Policlinico San Matteo stiamo lavorando a questo test sierologico, che serve per capire chi ha sviluppato la malattia, all'interno del proprio organismo, anticorpi neutralizzanti. Sono quelli che impediscono al virus di replicarsi, vive per replicare se stesso. Con la morte dell'ospite anche il virus: l'attendibilità è molto elevata - al 95% - per valutare l'immunità. Non è dato sapere per quanto tempo c'è questo tipo di memoria nell'organismo, ma è in grado di certificare chi ha contratto la malattia e chi no. Il test ci dice anche chi non l'ha sviluppata".