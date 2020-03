Emergenza Coronavirus, Vettel: "Pronti a fermarci". Ma la Formula 1 tentenna ancora

"I piloti di F1 sono pronti a tirare il freno a mano". Dopo le parole di Hamilton, anche il ferrarista Sebastian Vettel spiega di non condividere la scelta di correre il Gp d'Australia, in piena emergenza coronavirus. "Spero che siamo tutti d'accordo, e spero che non si arrivi a questo, ma nel caso sicuramente lo farei".

La F1 non sente. Nel frattempo, la F1 non ferma il Gran Prix. Nell'annunciare il ritiro della McLaren, la Formula 1 ha infatti reso nota la sua autorità di "coordinamento con le autorità sui prossimi passaggi. La nostra priorità è la sicurezza dei tifosi, degli staff e di tutto il personale delle corse". Un comunicato giudicato da molti osservatori fin troppo blando.

Formula 1 and the FIA have have been coordinating with all the relevant authorities on the next steps. Our priority is the safety of the fans, the teams and all personnel at the race.

— Formula 1 (@F1) March 12, 2020