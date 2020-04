Emergenza Coronavirus, vicepres. Consiglio Piemonte: "Mascherine, qui si è calcolato male"

vedi letture

Mauro Salizzoni, vice-presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, ha parlato a Che Tempo Che Fa, su Rai 2, spiegando la situazione delle mascherine nella sua regione: "La cosa è stata calcolata male, visto che non ce ne sono per tutti si è deciso di aspettare. Se aspettiamo che arrivino tutte e 5 i milioni di mascherine, chissà quando si potrà cominciare. Quando le avremo tutti tanto meglio, le terremo per il tempo necessario. Non siamo una delle regioni più favorite per la riaperture, ma non c'è ragione per cui non si debba riprendere: non è buono passare dalla malattia alla miseria. La soluzione più difficile che vedo è nei trasporti verso il luogo di lavoro, lì sì che è difficile mantenere le distanze di sicurezza".