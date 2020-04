Emergenza Coronavirus, vicepres. Lombardia: "7,5 milioni alle imprese. Mobilità al 42%"

Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia, in conferenza stampa, ha fatto il punto sui prossimi provvedimenti adottati: “Stiamo approvando una serie di delibere per venire incontro all’emergenza Covid per le imprese e i lavoratori. Abbiamo stanziato 7,5 milioni di euro per credito alle imprese piccole, medie e micro. Con questa delibera andiamo incontro a questi professionisti a livello di credito, con soldi recuperati sui fondi europei che avevamo ancora in cassa. È un piccolo aiuto, ma immediato per dare liquidità alle imprese”.

Il dato della mobilità.

“Il dato che abbiamo per mercoledì è pari al 42% di un giorno normale. La mobilità in Lombardia sta salendo. Abbiamo passato un weekend come quello di Pasqua con una mobilità molto molto bassa, ora si è sicuramente alzata: pensiamo che sia dovuto principalmente alle maggiori attività produttive che si sono rimesse in modo, però ricordiamo che bisogna rimanere distanti per essere solidali tra di noi”.