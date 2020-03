Emergenza Coronavirus. Vicepres. Lombardia: "Il tasso di crescita del contagio è in diminuzione"

Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia, ha parlato a SkyTg24 dell’emergenza all’interno dei confini regionali: “Parto dagli spostamenti: siamo passati dal 37% di mobilità di lunedì al 36% dei giorni seguenti, fino al 35% di ieri. Piano piano stiamo migliorando. I medici in Lombardia? Si è riscoperta la professione, che più che una professione è una passione. La si scopre parlandoci e vedendoli negli ospedali. La straordinaria forza della Lombardia, questo lo dirà la storia, è proprio dovuta principalmente a loro. I medici russi, cubani e gli altri arrivati lo hanno fatto con questo spirito, è eccezionale come una persona in pensione decida di mettersi a disposizione perché i cittadini hanno bisogno. I dati? Ieri c’è stato aumento dei positivi, ma questo va messo a confronto su più giorni. C’è stata una diminuzione del tasso di crescita, ovvero della velocità con cui si espande il contagio. Servirà capire se resta stabile o se va verso il basso, ci serviranno i dati dei prossimi giorni. Noi facciamo spesso appelli nello stare in casa, ma sono appelli per pochi perché in tantissimi stanno rispettando le regole. Ci siamo messi a disposizione, stiamo dimenticando il business e l’economia e mi auguro che non ci dimenticheremo di queste persone”.