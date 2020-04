Emergenza Coronavirus, vicepres. Lombardia: "Mobilità in aumento. Studiamo il dato delle 23"

Fabrizio Sala, vicepresidente della Lombardia, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla mobilità in regione: "Sappiamo che è aumentata rispetto alla settimana scorsa, abbiamo preso un giorno di normalità. Ieri abbiamo confermato un dato in salita, che è quello del 40%. Abbiamo più persone che si spostano. Siamo andati un po' oltre, siamo andati a verificare le fasce orarie: si nota che chiaramente ci sono molte persone che si spostano per lavoro, alle 7 del mattino abbiamo una parte della popolazione che comincia a spostarsi, così come alle 8 o alle 9. Continuiamo ad analizzare il dato delle 23, che è simile alle 20, vogliamo capire in questa fascia oraria quali sono gli spostamenti". Tra i comuni con la maggior percentuale di spostamenti, Varese e Lodi.