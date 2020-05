Emergenza Coronavirus, Viminale: "Sabato 5.402 sanzioni. Dall'11/3 12 milioni di controlli"

vedi letture

Nella giornata di ieri, 2 maggio, le Forze di polizia hanno controllato 243.224 persone e 89.773 attività ed esercizi commerciali, per un totale di oltre 332mila verifiche su tutto il territorio nazionale. Le persone sanzionete sono state 5.402, 49 quelle denunciate per false dichiarazioni o attestazioni, 18 i denunciati per violazione del divieto di allontanamento per motivi di quarantena. Sul totale degli esercizi commerciali controllati, 119 le sanzioni ai titolari e 36 i provvedimenti di chiusura. Complessivamente, dall'11 marzo al 2 maggio sono stati eseguiti più di 12 milioni di controlli (12.138.788) su persone e 4.720.090 su attività/esercizi commerciali. Lo rende noto un comunicato del Viminale.