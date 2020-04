Emergenza Coronavirus, virologo belga propone di tornare a giocare con le mascherine

Torna a parlare Marc van Ranst, virologo belga e professore all'Università di Leuven, nonché uno dei consiglieri del campionato belga, in costante contatto con la UEFA per fornire dei consigli su come gestire l'eventuale ripresa dei campionati. E anche stavolta le sue dichiarazioni non sono state banali: "Giocare con le mascherine potrebbe essere una soluzione da considerare. Ovviamente non parliamo di quelle maschere chirurgiche totalmente inadatte. Su Internet ce ne sono alcune antinquinamento, che possono essere indossate da giocatori di football americano o da ciclisti. Sono più comode", ha detto a Le Soir.