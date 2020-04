Emergenza Coronavirus. Volley, in Brasile termina il campionato senza l'assegnazione del titolo

Dopo il campionato femminile, anche quello maschile di pallavolo in Brasile non avrà una squadra campione. Lo ha deciso l’assemblea dei club al termine di una videoconferenza. Otto voti per la fine della competizione senza assegnare il titolo contro cinque. La salute dei giocatori e degli staff dei club in tempi di coronavirus è stata ritenuta più importante dell'aspetto sportivo ed economico. Lo riporta gazzetta.it.