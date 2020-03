Emergenza Coronavirus. Wierer vince la Coppa del Mondo: "Non è stato facile adesso"

Intervenuta ai microfoni di Sky Sport 24, l’azzurra del biathlon Dorothea Wierer è intervenuta per commentare la vittoria della seconda Coppa del Mondo consecutiva: “Non è stato facile gareggiare in questo momento, ero molto preoccupata per la situazione a casa: ho cercato di dare il massimo per riuscire a vincere per l’Italia, soltanto restando insieme ce la faremo”, ha concluso.