Emergenza Coronavirus. Zaia: "Ordinanze in linea con Dpcm. Obiettivo 50mila tamponi al giorno"

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha parlato delle recenti polemiche riguardanti i contrasti fra le decisioni del governo e le ordinanze regionali e della capacità della regione di effettuare tamponi. Questo quanto riportato da Corriere.it: “Non facciamo ordinanze per cercare prove muscolari o per buttarla in politica. A me sembra che il ministro Boccia, in rappresentanza del governo, abbia compreso le nostre volontà. Penso che per la quasi totalità delle misure oggetto di ordinanza ci sia la possibilità di dimostrare un allineamento col Dpcm, quindi non le ritiriamo. I tamponi? È stato deciso di acquistare altre tre macchine per i tamponi, oltre a quella già esistente a Padova. Se riuscissimo ad acquistarle, potremmo arrivare a fare 50 mila tamponi al giorno. Ora abbiamo una capacità di 11-12 mila tamponi quotidiani”.