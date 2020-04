Emergenza Coronavirus. Zaia: "Pronti al pre-fase 2. Andremo al mare senza box in plexiglas"

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha parlato in conferenza stampa. "Forse ci sarà una pre-fase 2 prima del 4. Siamo pronti a tutto. Su disposizione dei direttori generali, l'assessore Caner raccoglie le disposizioni generali sulle offerte turistiche, in modo che venga fuori una proposta che non sia quella dei box in plexiglas. Mancano solo le figure e le sagome degli osei... Andremo al mare anche senza i box".