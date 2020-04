Emergenza Coronavirus. Zaia: "Pronto piano ripartenza imprese venete, ma decide il governo"

Il governatore del Veneto Luca Zaia, nel consueto intervento alla stampa, ha fatto il punto sulle misure regionali, come riporta SkyTg24: “Tutti mi chiedono cosa accadrà il 13 aprile, io continuo a dire che deciderà il Governo. Noi abbiamo già un piano pronto per le imprese, per accompagnarle alla riapertura con la messa in sicurezza dei lavoratori. Un piano già pronto che deve essere solo affinato”.