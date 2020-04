Emergenza Coronavirus. Zaia: "Riaprire il 4 maggio? Tutto dipende dal decreto"

vedi letture

"Se si riaprirà il 4 maggio? Tutto dipende dal decreto del presidente del Consiglio. Noi non abbiamo queste competenze. Decidiamo una volta per tutte di avviare la fase della convivenza con il virus". L'ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, intervenendo a "Quarta Repubblica" su Rete4. "Volente o nolente - ha aggiunto - è quello che hanno fatto esattamente in Cina e in Corea. Cominciamo a pensare a queste aperture".