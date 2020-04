Emergenza Coronavirus, Zaia ribadisce: "Il lockdown non esiste più, non lo dico io"

vedi letture

Nel corso della consueta confernza stampa, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è tornato sulle sue parole degli ultimi giorni relativi alla fine del lockdown: "Per quanto riguarda la salute dei lavoratori, chi dice che io ho detto che non esiste più il lockdown forse ha le fette di prosciutto davanti agli occhi. Perché, a voi risulta che esista il lockdown? Che esista il tutto chiuso? A qualcuno risulta questo? Ditemelo. Io non posso passare le mie giornate a giustificare una frase del genere. Il lockdown non esiste più, perché sono state autorizzate delle imprese e altre si sono auto-autorizzate con la deroga e il silenzio assenso. Io non discuto su questo, penso che dobbiamo guardare in faccia la realtà: ci dice che il lockdown non esiste più e dobbiamo insistere sulla messa in sicurezza dei cittadini perché altrimenti si chiude di nuovo tutto".