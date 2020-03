Emergenza Coronavirus, Zaia: "Sarà settimana determinante. Terapia intensiva sotto controllo"

Consueto punto stampa dalla Protezione Civile per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Queste le sue parole sull'emergenza Coronavirus: "I modelli ci dicono che per noi la prossima settimana sarà determinante. Sarà la settimana che ci darà la direzione. È fondamentale osservare quali saranno i dati. Per questo prego tutti i cittadini: state tutti a casa questo week-end, perché ci permetterà di capire come evolve la situazione", il suo ennesimo appello.

Non è mancata, poi, neanche una battuta sulla situazione attuale legata ai posti in terapia intensiva: "Lo stato delle terapie intensive è al momento sotto controllo. Siamo tranquilli per qualche giorno. Per il resto siamo attrezzati con il recupero degli ospedali dismessi e con i COVID center che abbiamo attrezzato".