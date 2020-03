Emergenza Coronavirus. Zaia: "Settimana decisiva. Picco in Veneto previsto per il 15/04"

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha parlato in conferenza stampa spiegando che questa settimana sarà decisiva nella lotta all'emergenza Coronavirus: “Allo stato attuale in regione contiamo duemila ricoverati (1989 per la precisione), 413 deceduti, 747 dimessi, 356 persone in terapia intensiva e 74 nuovi nati. Questi i dati del Veneto. Il servizio di supporto psicologico ha avuto 1680 chiamata e 650 colloqui. Questa settimana ci giochiamo la partita, è la settimana cruciale perché le restrizioni stanno pagando, abbiamo un ritardo di 5 giorni sul modello e quindi stare in casa e uscire solo se necessario ci hanno aiutato a rallentare la diffusione dei contagio. Ringrazio i veneti per quello che stanno facendo. - continua Zaia - Avendo noi il picco programmato per il 15 aprile questa settimana e la prossima sono fondamentali per capire il trend. La preoccupazione è alta sopratutto per la situazione delle case di riposo che qui, come in Lombardia ed Emilia, ha visto una maggiore diffusione del virus per una serie di fattori. Oggi ne abbiamo nuovamente parlato dopo aver adottato fin da subito provvedimenti molto restrittivi e stiamo continuando su questa strada anche perché dobbiamo fare i conti anche sull'alto numero di contagi fra i dipendenti e gli operatori sanitari delle stesse. Le mascherine non mancano, ne abbiamo acquistate 13,5 milioni di fra FP2 e FP3 e cerchiamo di distribuirle a tutti coloro che ne fanno richiesta. Futuro? Stiamo raginando su una sorta di patente per coloro che sono guariti”.