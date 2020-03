Emergenza Coronavirus. Zampa (sottosegr. Salute): "Vedo risultati. No al bollettino delle 18"

vedi letture

Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, ha parlato a Sky Tg 24 dell’andamento dell’emergenza Coronavirus: “Si vedono i primi risultati, meno male. Il Ministro giustamente ripete che serve cautela, ma siamo certi che le misure stiano dando i risultati attesi. Nei prossimi giorni, credo, si vedrà confermato il trend migliore. Soprattuto al sud abbiamo contenuto il contagio per ora, c’è una diffusione che va in misura lineare mentre al nord cresce in modo esponenziale. Al nord semplicemente l’emergenza era già esplosa quando sono state prese le misure contenitive, chissà quanti pazienti sono stati contagiati senza saperlo. Il bollettino delle 18? Non apprezzo molto che si sia dato questo appuntamento televisivo con un susseguirsi di numeri che non vengono interpretati. Ovviamente serve la trasparenza, ma dobbiamo anche fare in modo che le persone capiscano i dati. Serve anche dare speranza, dare il numero dei morti ogni sera non la dà. Poi c’è la questione dell’età: dire solo che se hai 75-80 anni sei a rischio è giusto. Queste informazioni devono anche essere accompagnate da altre: se rispetti le regole, se resti a casa, non rischi niente. Il virus non bussa alla porta e non entra dalla finestra”.