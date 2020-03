Emergenza Coronavirus. Zanardi: "Ciclisti, non è complicato. Serve senso civico"

Alex Zanardi ha parlato al Corriere della Sera, toccando i temi più caldi legati all’emergenza Coronavirus: “Per un ciclista, a parte la noia, non è così complicato: invece della strada, uso i rulli. Noi italiani siamo gente meravigliosa, ma a volte un po’ superficiale. Non è però tempo di concedersi deroghe, non per le sanzioni ma per senso civico. Io vedo orgoglio, chi non rispetta le norme non è furbo, è fesso. L’Olimpiade? Non farla sarebbe un danno enorme, non solo per il Giappone. Capisco che, avendo ancora tempo, chi deve decidere aspetti a schiacciare il pulsante rosso”, un estratto delle sue parole.