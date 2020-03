Emergenza Coronavirus, Zé Maria: "Che dolore vedere l'Italia così, anche gli atleti a rischio"

Intervenuto ai microfoni del quotidiano brasiliano Lance!, l'ex terzino dell'Inter Zé Maria ha parlato della diffusione del Coronavirus in Italia: "È un momento molto difficile. Ho vissuto lì per molti anni, i miei figli hanno la cittadinanza italiana. L'Italia ha già affrontato molte crisi, ma nessuna ad un livello così elevato. Gli italiani sono generalmente persone allegre, a cui piace socializzare, stare in giro. Ma oggi molti hanno paura di uscire per le strade. È doloroso sapere dell'impatto del coronavirus. La gravità della situazione si nota anche da quanto succede nel calcio. Le competizioni difficilmente si fermano. Onestamente, penso che tutto si è bloccato troppo tardi. Ho visto in tutto il mondo, e specialmente in Italia, giocatori e allenatori infettati dal coronavirus. Le persone dimenticano che gli atleti, per quanto possano avere un maggiore controllo a causa della pratica dello sport, sono ancora soggetti a problemi di salute".