Emergenza Coronavirus, Zingaretti: "Ora Governo e Regioni insieme per linee guida nazionali"

vedi letture

Nicola Zingaretti, segretario del PD e presidente della Regione Lazio, scrive le sue prerogative per la ripresa all'interno di un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook:

"È importante che ora Governo e Regioni, con il supporto della comunità scientifica, lavorino insieme con un obiettivo comune: riaprire nei tempi giusti e in piena sicurezza. È possibile farlo, senza polemiche. Come ieri nella cabina di regia è stato deciso, ora occorrono presto le linee guida nazionali su "come" riaprire per permettere alle Regioni di dare alle famiglie e alle imprese certezze sui comportamenti e sui provvedimenti da adottare. Un altro passo avanti da fare insieme come sistema Paese per organizzare la rinascita".