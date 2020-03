Emergenza Coronavirus, Zoff: "Non ha senso ragionare sulle date, non ci sono le condizioni"

vedi letture

Intervistato dall'edizione odierna di QS, Dino Zoff ha parlato del momento attuale che sta passando il nostro Paese: "Non lo avremmo mai potuto immaginare. Eppure è giusto così, ci mancherebbe. Io comprendo il dispiacere dei tifosi e la preoccupazione dei club, ma ora non ha proprio senso ragionare sulle date, sui calendari alternativi, eccetera. Non è il momento, non ci sono le condizioni".