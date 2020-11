Emergenza Covid, il Portogallo dichiarerà stato d'emergenza. Via a misure più stringenti

Il Portogallo dichiarerà lo stato d'emergenza per consentire misure più stringenti per la lotta al Covid-19. Lo ha annunciato Antonio Costa, Premier del paese lusitano. Il Portogallo frenerà i viaggi, tra le altre misure, per "evitare incertezze legali". Consentiti gli spostamenti per lavoro e per portare i bambini a scuola, negozi chiusi entro le 22 e orari d'ingresso scaglionati nelle aziende.