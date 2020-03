"Emergenza sangue, non fermare la solidarietà e vai a donare": nota Ministero della Salute

"C'è emergenza sangue, non fermare la solidarietà e vai a donare!", con questa frase, il Ministero della Salute, attraverso i canali social ufficiali, sensibilizza l'Italia su un'altra problematica sanitaria, l'emergenza sangue in questo difficile momento.

L'invito è quello di andare a donare, ricordando che in questo caso "lo spostamento è consentito per necessità".

Maggiori info su centronazionalesangue.it .