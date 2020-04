Emergnza Coronavirus. Federtennis in crisi: cassa integrazione anche per Barazzutti

Il Coronavirus mette in ginocchio il mondo dello sport e il tennis non fa eccezione. La stagione dei 'big' è iniziata - e di fatto finita - con gli Australian Open e ora non si sa se e quando si potrà riprendere. Fra le vittime illustri della pandemia ci sono anche gli Internazionali d'Italia, fiore all'occhiello degli eventi sportivi italiani, rinviati a data da destinarsi. Una situazione di grave difficoltà nella quale la federtennis ha optato per la cassa integrazione per i suoi dipendenti. Del resto il fatto che sia venuto a mancare l'asset principale degli introiti, ovvero il torneo del Foro Italico, ha messo la Fit in seria difficoltà. "Noi siamo ricchi se siamo bravi perché siamo la federazione che si autofinanzia più di tutte", sottolineano dalla federtennis ma, allo stesso tempo, quando i ricavi vengono a mancare è impossibile lavorare. Un taglio che, precisano ancora, ha riguardato anche i vertici, oltre alla sospensione dei contratti di Sergio Palmieri, Nicola Pietrangeli e dei due capitani di Coppa Davis e Fed Cup, Corrado Barazzutti e Tathiana Garbin. La speranza, di tutti, è ovviamente un ritorno alla normalità il prima possibile magari con la disputa degli Internazionali dopo l'estate con conseguente boccata d'ossigeno per le casse federali.