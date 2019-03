Emerson: "Juve, vinci la Champions. Dybala deve fare di più"

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista di Roma, Juventus e Real Madrid Emerson è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla Juventus in cui ha giocato lui e questa di Cristiano Ronaldo.

"Non mi piace fare paragoni, sono tempi diversi, però questa Juventus di Ronaldo è una squadra davvero forte. Lo ha dimostrato anche nell'ultima partita di Champions contro l'Atletico Madrid".

Su Dybala e Paquetà.

"Dybala giocatore importante, può fare di più e aiutare la Juventus a vincere la Champions League. I bianconeri hanno una grande possibilità quest'anno. Paquetà? È giovane ma ha capito subito il calcio italiano, cosa non facile".

Sui centrocampisti.

"Mi piace molto Pjanic come gioca, è un ottimo regista. Un giocatore che mi somiglia? Penso che oggi sia Casemiro, anche se difende più di me. Io dovevo anche sostenere la fase offensiva".

Sulla Roma.

"La Roma secondo me è l'unica squadra che può giocare al livello della Juventus in campionato. Può fare di tutto, anche vivere annate poco positive come questa".

Su Douglas Costa.

"Douglas Costa uno dei più forti nel suo ruolo, ma ha troppi infortuni. Già nel Gremio aveva tanti problemi. Quando sta bene fa la differenza, spero che possa migliorare in questo".